Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC

MForum.ru
01.02.2021,
Компания HMD Global продолжает работать на д расширением линейки с поддержкой сетей 4G и KaiOS. Сертификацию американского регулятора FCC прошел телефон с номером модели TA-1295, представляющий собой вариацию на тему Nokia 2720.
Согласно данным FCC новинка получит поддержку сетей 4G, модуль Wi-Fi 5 на частоте 2,4 ГГц и АКБ емкостью 1500 мАч (индекс модели АКБ BV-6A). Также антенна Wi-Fi будет использоваться для Bluetooth и GPS. Остальные подробности пока неизвестны, но можно предположить наличие 2,4 дюймового дисплея разрешением QVGA, VGA-камеры и поддержку карт памяти microSD. А учетом того, что новинка работает на KaiOS, то она будет оснащена WhatsApp, Facebook и рядом других приложений. Информации о цене и сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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