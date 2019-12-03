Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России

03.12.2019, MForum.ru

В нашей стране начались продажи телефонов Nokia 800, которые были представлены на выставке IFA 2019. Напомню, речь идет о «звонилке» на базе KaiOS с защитой от внешних условий по стандартам IP68 и MIL-STD-810G.

Прорезиненный корпус Nokia 800 Tough выдерживает погружение на 1,5 метра, может падать с высоты 1,8 метра на бетон, а сам телефон работает в диапазоне температур -20…+55 градусов Цельсия. Спецификации Nokia 800 Tough включают в себя 2,4 дюймовый дисплей разрешением 320х240 точек, чипсет Qualcomm 205, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб и 2 Мп камеру со вспышкой. Среди коммуникационных интерфейсов Nokia 800 Tough присутствуют 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11b/g/n) и GPS. Емкость аккумулятора Nokia 800 Tough – 2100 мАч, заявленная автономность до месяца. Цена Nokia 800 Tough составит 7 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mobileshop.nokia.ru

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