Анонсы: Fly Banana — изогнутый телефон без 4G и слайдера

13.03.2019, MForum.ru

Летом прошлого года компания HMD Global выпустила ремейк знаменитого телефона из «Матрицы». Обновленный Nokia 8110 4G не только сохранил изогнутую форму и крышку для клавиатуры, но и обзавелся поддержкой 4G-сетей. И, естественно, недорогим этот аппарат не является.

Но теперь ситуация изменилась — желающие получить «звонилку» ярко-желтого цвета (также есть черный и белый варианты) с изогнутым корпусом могут купить Fly Banana, оцененный в 1200 рублей. Конечно, этот телефон не имеет поддержки 4G и у него нет крышки клавиатуры. Однако, на фоне своих собратьев он выглядит немного необычно. В части спецификаций все максимально просто — 2,4-дюймовый дисплей разрешением 240х320 точек, поддержка GSM 900/1800, аккумулятор емкостью 800 мАч, фонарик, два SIM-слота и номинальная камера на 0,8 Мп. Габариты Fly Banana составляют 127.5 x 50.4 x 9.7 мм, вес — 78 грамм.