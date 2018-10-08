Пресс-релизы: Билайн подготовит новосибирских студентов к работе с технологиями Big Data

MForum.ru
08.10.2018,
8 октября 2018 года, Новосибирск-Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте второго потока программы «Лаборатория Big Data» по подготовке магистрантов НГУ, НГТУ и СибГУТИ (Сибирского Государственного университета телекоммуникаций и информатики) в области программирования и анализа больших данных в Новосибирске. Для подготовки по программе «Лабратория Big Data» был отобран 21 студент ведущих новосибирских ВУЗов. Конкурсанты прошли 3 этапа отбора: видео-интервью, бизнес-игру и индивидуальные собеседования с руководителями направления Big Data Билайн. Конкурс на место составил 7 человек.
В процессе подготовки магистрантам предстоит познакомиться с программным обеспечением для работы с большими данными, системами передачи, хранения и защиты больших данных, управлением ИТ проектами и техническим английским языком. Обучение по программе является бесплатным, его можно совмещать с учебой в ВУЗе. Билайн предоставляет студентам специальную стипендию, а лучшим выпускникам – трудоустройство.
Джордж Хелд, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса: «Data Scientists или исследователи больших данных - это люди, которых на рынке найти очень сложно. При этом потребность в специалистах в быстроразвивающейся отрасли прикладного анализа больших объёмов данных постоянно растет. Уникальность данной программы заключается в аккумуляции лучших практик и профессиональных компетенций в технологии Big Data. В перспективе наш проект способен стать основой для специальных образовательных программ по подготовке высококвалифицированных кадров для новой промышленности и других сегментов экономики».
На первый поток «Лаборатория Big Data» в 2017 году было подано 27 заявок, из которых 12 человек были зачислены на обучение. Студенты первого потока в течение первых 2х семестров изучили алгоритмы и технологии больших данных, программирование на Java, формальные методы программной инженерии, беспроводные технологии и компьютерные сети. По итогам обучения студенты выполнили необходимые тестовые задания, и четверо из них были отобраны для стажировки в Билайн. На текущий момент они продолжают работу в компании, совмещая ее с учебным процессом. Таким образом, в текущем учебном году 25 магистрантов первого и второго потоков будут обучаться по программе «Лаборатория Big Data».
С помощью больших данных Билайн решает ряд задач применительно к развитию телеком-индустрии, в сфере маркетинга, городских технологий, систем безопасности и др. Так, например, оператор связи активно применяет большие данные в геоаналитике при выборе локаций для открытия собственных офисов.
Проект «Лаборатория Big Data» сформирован при участии Министерства образования Новосибирской области. В нем принимают участие три университета – НГУ, НГТУ, СибГУТИ. Заказчиком является ПАО «Вымпелком». Компания сформировала заказ на подготовку магистрантов новосибирских вузов по самым актуальным темам в области обработки больших данных. При этом профильный академический Институт Систем Информатики СО РАН отвечает за научное руководство практикой обучающихся, а координатором проекта и коммуникационной площадкой является ГАУ НСО «АРИС» (подведомственное учреждение Минобразования НСО).
Пункт о создании и проведении образовательных программ для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов на базе и с методической поддержкой НГУ и институтов СО РАН по задачам с использованием инфраструктуры Билайн стал частью соглашения о сотрудничестве между СО РАН и ПАО «Вымпелком», подписанного в рамках форума «Технопром-2018».
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теги: образование Билайн ВымпелКом Big Data
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