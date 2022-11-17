Образование: МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы

17.11.2022, MForum.ru

ИИ во всех сферах - это наше самое ближайшее будущее. Но для того, чтобы оно наступило, нужны специалисты в области машинного обучения, Big Data и ИИ. Подготовке таких специалистов поможет МТС.

Компания запустила курс по разработке рекомендательных систем на языке Python в рамках онлайн-магистратуры по машинному обучению AI Talant Hub, созданной университетом ИТМО и компанией Napoleon IT.

Три недели менторы команды Big Data МТС будут читать студентам лекции, проводить семинары, Q&A сессии и давать домашние задания на примере реальных проектов компании с использованием данных и фреймворков, выложенных в Open Source.

Курс входит в список обязательных дисциплин для магистрантов. За время обучения им предстоит освоить работу c Big Data, популярными фреймворками для построения рекомендательных систем. Их обучат использовать двухуровневые и нейросетевые модели.

По итогам курса, выпускники будут готовить проект, который смогут включит в портфолио - на основе заданного шаблона создадут рекомендательный сервис.

«Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важнейший инструмент продаж и повышения лояльности клиентов во всех сферах бизнеса, начиная с ритейла и заканчивая цифровыми сервисами. Данных с каждым днем становится все больше - рынку нужны специалисты, готовые решать нетривиальные задачи, связанные с их обработкой и использованием. И мы рады поучаствовать в подготовке квалифицированных кадров, делясь внушительным практическим опытом нашей команды. ИТМО славится современным подходом к обучению, и мы благодарны за возможность передавать знания с их помощью. Занятия будут проходить в онлайн-формате, а это значит, что наши лекции и семинары смогут проходить ребята из любой точки России. Лучших студентов мы готовы пригласить на стажировку, не дожидаясь окончания курса, а самые перспективные даже могут получить от нас оффер», - прокомментировал руководитель направления анализа данных Big Data МТС Даниил Потапов.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС образование искусственный интеллект образовательные системы