Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом

17.10.2018, MForum.ru

Еще одним представителем семейства Mate 20 стал Mate 20X. Новинка получила 7,2-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2244 x 1080 точек с каплевидным вырезом под камеру.

Аппаратной платформой Huawei Mate 20X также является Huawei Kirin 980, который получил эффективную систему охлаждения на базе тепловых трубок. Объем ОЗУ — 6 Гб, встроенной памяти — 128 Гб с возможностью расширения. Тыловая камера представлена строенным сенсором (40 Мп+20 Мп+ 8 Мп), фронтальная — сенсором разрешением 24 Мп. Емкость аккумулятор выросла до 5000 мАч, при это есть поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge, но нет беспроводной зарядки. Дактилоскопический сенсор Huawei Mate 20X находится на задней панели. Отдельно отметим поддержку стилуса M Pen. На европейском рынке Huawei Mate 20X появится 26 октября с ценником 899 евро.