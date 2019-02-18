Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab S5e

MForum.ru
18.02.2019,
Компания Samsung пополнила семейство Galaxy Tab планшетным компьютером с индексом S5e. Новинка позиционируется как элегантное и легкое мультимедийное решение с 4-мя динамиками AKG и технологией Dolby Atmos.
Вес Samsung Galaxy Tab S5e составляет 400 грамм, толщина всего 5,5 мм. И это при диагонали экрана 10,5 дюйма (SuperAMOLED, соотношение сторон 16:10)! Кроме того, отметим не только поддержку DeX и подключения клавиатуры, но и наличие встроенного голосового ассистента Bixby 2.0. В части «железа» Samsung Galaxy Tab S5e речь идет о чипсете Snapdragon 670 (8-ядер, 2 ГГц), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 7040 мАч обеспечивающим до 14,5 часов автономной работы. Тыловая камера — 13 Мп с поддержкой записи 4К-видео, разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Выпускаться Samsung Galaxy Tab S5e будет в черном, серебристом и золотом цветах. В нашей стране новинка появится уже в апреле, тогда же Samsung раскроет данные о цене.
© Антон Печеровый,
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