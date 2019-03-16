Телеком: Qualcomm и Apple бурно готовятся к судебным заседаниям апреля

16.03.2019, MForum.ru

Очередной эпизод битва двух ёкодзун - Apple и Qualcomm. Федеральный судья США Гонсало Куриэль огласил предварительное решение, согласно которому Qualcomm должен выплатить Apple почти $1 млрд патентных лицензионных платежей. Вот только Qualcomm вряд ли это сделает прямо сейчас, поскольку между компаниями есть еще ряд неурегулированных в судах споров.



В апреле начнутся слушания в суде по основной теме - соглашению компаний о сотрудничестве, практиках лицензирования патентов, компенсациях. Цель этого слушания - добиться соглашения, которое исключит продолжение судебной войны или обращения друг на друга в регулирующие органы. В ходе этого разбирательства и будет, как ожидается, подведен баланс в этом конфликте.

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