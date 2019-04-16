Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России

16.04.2019, MForum.ru

В России начались приемы предварительных заказов на планшет Samsung Galaxy Tab S5e. Напомню, эта новинка, ориентированная на мультимедиа, сочетает 10,5-дюймовый AMOLED-дисплей, динамики AKG и поддержку Dolby Atmos с корпусом толщиной 5,5 мм и весом 400 г.

Набор спецификаций Samsung Galaxy Tab S5e включает в себя чипсет Snapdragon 670 (8-ядер, 2 ГГц), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 7040 мАч обеспечивающий до 14,5 часов автономной работы. Тыловая камера — 13 Мп с поддержкой записи 4К-видео, разрешение фронтальной камеры — 8 Мп. Выпускаться Samsung Galaxy Tab S5e будет в черном, серебристом и золотом цветах. Начало отгрузок устройства — 26.04.2019, цена — 34 990 рублей. В качестве бонуса выступают беспроводные наушники AKG Y500.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации samsung.com

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