Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite

MForum.ru
25.06.2019,
Вполне ожидаемо, что осенью текущего года компания Huawei может представить обновление линейки Mate. По слухам в нее войдут 3 модели – помимо стандартной версии Mate 30, портфолио Huawei пополнят Mate 30 Pro и Mate 30 Lite. Собственно подробности о последнем устройстве раскрыла свежая утечка.
Основа аппаратной платформы Huawei Mate 30 Lite – чипсет Kirin 810, который компания Huawei активно использует в своих новинках. Объем ОЗУ, в зависимости от версии, составит 6/8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Диагональ экрана Huawei Mate 30 Lite составит 6,4-дюйма при разрешении 2310 х 1080 точек. В вырезе экрана найдется место для 24 Мп фронтальной камере. Тыловая камера будет представлена конфигурацией из 4 сенсоров. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка 20 Вт. Дактилоскопический сенсор разместится на задней панели.
© Антон Печеровый,
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