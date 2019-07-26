Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S6

26.07.2019, MForum.ru

В сети появились изображения неанонсированного флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6. Изображения показывают вариант использования устройства с клавиатурой и стилусом.

В активе Samsung Galaxy Tab S6 ожидаются10,5-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Отдельно отметим сдвоенную тыловую камеру (сенсоры 13 и 5 Мп), что для планшетных компьютеров немного нетипично. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Анонс новинки ожидается уже в августе текущего года.