Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6

MForum.ru
26.08.2019,
Компания Samsung объявила о начале приема предзаказов на Samsung Galaxy Tab S6 на российском рынке.
Спецификации Samsung Galaxy Tab S6 включают в себя 10,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2560х1600 точек с поддержкой HDR10+, чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), сдвоенную тыловую камеру (13+5 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 7035 мАч. Отдельно отметим поддержку цифрового пера S Pen и возможность работы в режиме ПК через функцию DeX. ОС - Android 9 Pie. Российская цена – 59 990 рублей, бонусом за предзаказ идет чехол со встроенной клавиатурой (цена 11 990 рублей). Старт продаж – 6 сентября.
© Антон Печеровый,
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