Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6

MForum.ru

Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6

26.08.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung объявила о начале приема предзаказов на Samsung Galaxy Tab S6 на российском рынке.

Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6

Спецификации Samsung Galaxy Tab S6 включают в себя 10,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2560х1600 точек с поддержкой HDR10+, чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), сдвоенную тыловую камеру (13+5 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 7035 мАч. Отдельно отметим поддержку цифрового пера S Pen и возможность работы в режиме ПК через функцию DeX. ОС - Android 9 Pie. Российская цена – 59 990 рублей, бонусом за предзаказ идет чехол со встроенной клавиатурой (цена 11 990 рублей). Старт продаж – 6 сентября.

Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Samsung

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab S5e / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy Tab A 10.5 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 08:50 Jurii Тема: О смартфонах и не только #38: Обновления до Android 6.0 Marshmallow, Samsung Galaxy S7, LG G5, ...
Я думаю дело было не в неродной зарядке, а в том как вы пользовались телефоном. Возможно вы оставляли телефон на ночь на зарядке или пользовались, когда он заряжался. Износ при это увеличивается.
Сегодня 08:46 Jurii Тема: Обзор Samsung Note 5: Флагман со стилусом (03.12.2015)
Будет, в характеристиках указано, что поддерживает беспроводную зарядку.
Сегодня 08:43 Jurii Тема: Обзор Honor 7: С умной кнопкой наперевес (29.12.2015)
У меня вот такое: беспроводное зарядное устройство Baseus WXHSD-01. Очень простое устройство. Работает на ура!
Вчера 10:20 SevastianSlav Тема: sm-g350e мертв (рекавери не включаеться)
Случилась такая ситуация, взял у тети телефон Samsung sm-g350e (sek) проблема была в том что при включении заставка с надписью samsung бесконечно висела, ну анимация проходила, но не включался, ...
24.08.2019 22:18 Гость1009 Тема: Личный опыт: Acer Iconia Tab W1-810 – компактный планшет с настольной Windows (10.12.2015)
Здравствуйте! я ведь правильно понял? он взаимодействует с хабом? мне он нужен для работы, поэтому для меня это ооочень важно. Он взаимодействует с хабом, да?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

26.08. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 оценен в $300 / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A50s оснастили 48 Мп камерой / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Компания Samsung анонсировала Galaxy A30s / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: На IFA 2019 LG покажет K40S и K50S / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Pro – самый дешевый 5G-смартфон / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном / MForum.ru

22.08. [Новинки] Слухи: Открывается все больше деталей о Redmi Note 8 / Note 8 Pro / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Realme 5 и Realme 5 Pro представлены официально / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: Опубликованы подробности о будущих новинках Alcatel / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфон с батареей 6000 мАч / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Huawei Y9s получит выдвижную камеру / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 Pro появился на живых фото / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: В TENAA появились полные спецификации Redmi 8 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire X – смартфон HTC для Индии, созданный без HTC / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Doogee N20 – смартфон со строенной камерой за $100 / MFroum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Honor Band 5 / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A10s представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Слухи: Meizu 16s Pro оснастят строенной камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: