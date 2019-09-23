Анонсы: В России появился смартфон-компаньон Palm PVG100

23.09.2019, MForum.ru

Компания TCL Commutications, владеющая брендом Palm, вывела на российский рынок смартфон Palm PVG100. Новинка относится к сегменту очень компактных устройств – диагональ его экрана составляет всего 3,3 дюйма. Однако, для такой диагонали разрешение довольно приличное – 1280х720 точек, а для его защиты используется Gorilla Glass.

Спецификации Palm PVG100 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью всего 800 мАч. Однако цена устройства немаленькая – 29 990 рублей. В качестве бонуса при покупке c 23 сентября по 4 октября выступают наушники Sony WF-1000XM3, розничная цена которых составляет 17 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.mts.ru

Публикации по теме:

[Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru

[Общество] Знаковые смартфоны с QWERTY-клавиатурой / MForum.ru

[Общество] «Умные» часы: 33 года эволюции / MForum.ru

[Новости компаний] Конструкторы для самостоятельной сборки роботов / MForum.ru

[Новинки] Слухи: LG обеспечит смартчасы платформой webOS / MForum.ru