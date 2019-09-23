Анонсы: В России появился смартфон-компаньон Palm PVG100

MForum.ru
23.09.2019,
Компания TCL Commutications, владеющая брендом Palm, вывела на российский рынок смартфон Palm PVG100. Новинка относится к сегменту очень компактных устройств – диагональ его экрана составляет всего 3,3 дюйма. Однако, для такой диагонали разрешение довольно приличное – 1280х720 точек, а для его защиты используется Gorilla Glass.
Спецификации Palm PVG100 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью всего 800 мАч. Однако цена устройства немаленькая – 29 990 рублей. В качестве бонуса при покупке c 23 сентября по 4 октября выступают наушники Sony WF-1000XM3, розничная цена которых составляет 17 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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