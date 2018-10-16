MForum.ru
16.10.2018,
Компании часто экспериментируют с новыми продуктами. Какие-то эксперименты бывают удачными, какие-то нет. И новинка по имени Palm – один из таких экспериментов. Напомню, сейчас бренд Palm принадлежит компании TCL Communicаtions, а новинка станет эксклюзивом для Verizon.
Внешне новый Palm похож небольшой смартфон, а среди его спецификаций есть поддержка LTE. Однако, работает новинка только в паре с основным смартфоном, как аксессуар с помощью которого вы можете совершать звонки и отправлять сообщения. Технически объединение устройств осуществляется через службу обмена номерам Verizon, которая и связывает ваш смартфон с Palm.
Спецификации Palm включают в себя 3,3-дюймовый дисплей разрешением 720p, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, чипсет Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, NFC, а также аккумулятор емкостью 800 мАч. Также поддерживается разблокировка по лицу, но без 3D-модели, что небезопасно. В части защиты от влаги Palm соответствует спецификации IP68. ОС — Android 8.1 Oreo. Цена новинки составит $349, а купить его можно будет уже начиная с ноября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.12. [Общество] Знаковые смартфоны с QWERTY-клавиатурой / MForum.ru
20.05. [Общество] «Умные» часы: 33 года эволюции / MForum.ru
23.04. [Новости компаний] Конструкторы для самостоятельной сборки роботов / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: LG обеспечит смартчасы платформой webOS / MForum.ru
10.10. [Новинки] Итоги недели: Все самое интересное с 1 по 7 октября 2012 года / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru