Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона

16.10.2018, MForum.ru

Компании часто экспериментируют с новыми продуктами. Какие-то эксперименты бывают удачными, какие-то нет. И новинка по имени Palm – один из таких экспериментов. Напомню, сейчас бренд Palm принадлежит компании TCL Communicаtions, а новинка станет эксклюзивом для Verizon.

Внешне новый Palm похож небольшой смартфон, а среди его спецификаций есть поддержка LTE. Однако, работает новинка только в паре с основным смартфоном, как аксессуар с помощью которого вы можете совершать звонки и отправлять сообщения. Технически объединение устройств осуществляется через службу обмена номерам Verizon, которая и связывает ваш смартфон с Palm.

Спецификации Palm включают в себя 3,3-дюймовый дисплей разрешением 720p, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, чипсет Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, NFC, а также аккумулятор емкостью 800 мАч. Также поддерживается разблокировка по лицу, но без 3D-модели, что небезопасно. В части защиты от влаги Palm соответствует спецификации IP68. ОС — Android 8.1 Oreo. Цена новинки составит $349, а купить его можно будет уже начиная с ноября.