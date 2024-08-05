Анонсы: Представлен Infinix Note 40X 5G с Dimensity 6300 и 108Мп камерой

05.08.2024, MForum.ru

Infinix анонсировала пятого представителя серии Note 40 — Note 40X 5G. Новинка представляет собой среднебюджетное предложение с чипсетом Dimensity 6300, 256 ГБ встроенной памяти и 108-мегапиксельной основной камерой.

Note 40X 5G оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Также отметим два динамика, фронтальную камеру 8 Мп и поддержку функции Dynamic Bar для уведомлений и оповещений о состоянии системы.

На задней панели находится основная камера 108 Мп с диафрагмой f/1.75. В качестве дополнительной камеры используется 2 Мп сенсор для AI-алгоритмов. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Программная часть – XOS 14 на базе Android 14.

Infinix Note 40X 5G поставляется в черном Starlit Black, зеленом Lime Green и синем Palm Blue. Цены начинаются от 13 999 индийских рупий (167 долларов США) за версию 8/256 ГБ и достигают 14 999 индийских рупий (179 долларов США) за вариант 12/256 ГБ. Продажи в Индии начнутся 9 августа на Flipkart.