Слухи: Moto Z5 получит АКБ емкостью 5000 мАч

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Слухи: Moto Z5 получит АКБ емкостью 5000 мАч

29.01.2020, MForum.ru

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Ожидается, что в рамках мероприятия, назначенного на 23 февраля, компания Lenovo представит 4 новых смартфона под брендом Motorola. Скорее всего, будут показаны Moto G8, G8 Play, флагманский Edge +, а также некий безымянный середнячок с поддержкой цифрового пера.

Слухи: Moto Z5 получит АКБ емкостью 5000 мАч

Однако в базе данных FCC обнаружен еще один смартфон линейки Moto. Отличительной особенностью новинки стал аккумулятор емкостью 5000 мАч. Возможно, речь идет о новом смартфоне Z-серии с модельным номером XT2055-1 и коммерческим названием Moto Z5. По данным инсайдеров анонс этого смартфона не стоит ждать 23 февраля, новинка будет запущена немного позже. Причем она будет поддерживать аксессуары Moto Mods. Остальные подробности пока не раскрываются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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