Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 5G представлен официально

MForum.ru
29.01.2020,
Компания Samsung официально анонсировала планшетный компьютер Galaxy Tab S6 5G. Как несложно догадаться по названию, его ключевой особенностью стала поддержка 5G-сетей. Изначально аппарат появится на домашнем южнокорейском рынке, причем его продажи начнутся уже 30 января.
Samsung Galaxy Tab S6 5G оценен в $850, за которые покупатель получает устройство на базе чипсета Snapdragon 855 с модемом Qualcomm X50, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Остальная часть спецификаций новинки идентична стандартному Galaxy Tab S6. В ее активе присутствует 10,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением QHD+, 4 динамика, связка из 13 и 5 Мп камер, а также аккумулятор емкостью 7040 мАч. В качестве бонуса первые покупатели новинки получат обложку для клавиатуры со скидкой, защитное стекло Whitestone, ограниченную серию S-Pen и многое другое. Данных о глобальном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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