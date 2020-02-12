Это интересно: MWC 2020 отменяется

12.02.2020, MForum.ru

Организаторы выставки Mobile World Congress (MWC) официально объявили об отмене выставки из-за коронавируса. GSMA выразила поддержку всем заболевшим и сообщила о готовности работать над организацией MWC 2021.

Большинство намеченных на MWC анонсов состоится в назначенные сроки, изменится лишь формат. К примеру, видеоконференция, который обещала использовать компания Sony. Скорее всего, аналогичный формат выберут и другие компании, запланировавшие на MWC 2020 важные анонсы.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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