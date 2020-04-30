M&A: USM втянула "ИКС Холдинг" в периметр

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M&A: USM втянула "ИКС Холдинг" в периметр

30.04.2020, MForum.ru

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Сегодня стало официально известно о давно ожидавшемся событии, USM приобрела у Антона Черепенникова ИТ-группу "ИКС Холдинг". Сделка является бумажной, стороны обменялись долями акций - Антон Черепенников стал владельцем 10% акций "ЮэСэМ Телеком", 80% акций этой компании остается у USM, а 10% - у генерального директора USM Ивана Стрешинского.

"ИКС Холдинг" становится подразделением "ЮэСэМ Телеком", то есть повторяется схема с МегаФоном, который также на 100% является собственностью "ЮэСэМ Телеком". Главой холдинга "ЮэСэМ Телеком" станет Иван Стрешинский. Антон Черепенников займет в "ЮэСэМ Телеком" должность операционного директора и войдет в Совет директоров ПАО "МегаФон".

То есть юридически будет две компании, действующие "параллельно". А фактически, очевидно, можно будет реализовать ряд синергий, учитывая, что по некоторым направлениям компании занимались схожими проектами. Кроме того, ИКС Холдинг вот уже несколько лет выступает крупнейшим поставщиком МегаФона по таким ключевым направлениям, как биллинг и CRM-платформы, а также по части решений СОРМ. Теперь для этого сотрудничества появляется удобная юридическая и финансовая платформа.

«Мы рады приветствовать «ИКС Холдинг» в периметре группы USM. Наши компании связывает прочное партнерство. «ИКС Холдинг» - крупнейший поставщик «МегаФона» и уже сегодня предоставляет оператору целый ряд продуктов и услуг – от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры. Объединение сильных сторон этих компаний создаст широкий спектр синергий в разных сферах ИКТ, включая решения для корпоративного и государственного сектора, программное обеспечение и цифровую трансформацию крупных промышленных предприятий.
Помимо экономических и операционных преимуществ такого укрупнения телеком и IT активов в периметре USM, мы видим в нашей новой структуре стратегическую ценность. Наша амбиция – построить крупнейший в СНГ и Восточной Европе холдинг цифровых услуг и решений на базе двух флагманов в своих отраслях», - отметил Иван Стрешинский.

На своих постах остаются гендиректор ПАО МегаФон Геворк Вермишян и гендиректор ИКС Холдинга Антон Черепенников. Сделка по приобретению будет завершена в течение 2020 года.

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теги: МегаФон слияния и поглощения айти ИКС Холдинг

© Алексей Бойко, MForum.ru

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