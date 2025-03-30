Общественные организации: Поддержкой российских производителей телеком оборудования займется АНО ТКО

30.03.2025, MForum.ru

Новое АНО «Консорциум Телекоммуникационное оборудование» зарегистрировал Минюст, сообщает Минпромторг. В его планах – поддержка российских производителей телеком оборудования, в частности, представлять их интересы в правительстве. Среди других задач – участие в реализации «Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года», поддержка конкурентоспособности российских предприятий, включая поддержку за рубежом. Организация послужит платформой для разработки единых стандартов, она собирается защищать рынок от недобросовестных производителей. И даже:

«Создавая АНО “ТКО”, мы фактически выстраиваем новую модель промышленного сотрудничества. Это не просто объединение отечественных телекоммуникационных компаний, это создание национальной технологической платформы, которая позволит нам быть независимыми от внешних технологических рисков», — подчеркнул директор ООО «Предприятие «Элтекс» Алексей Черников.

Кто вошел в АНО ТКО?

Yadro (ИКС Холдинг), Ростелеком, Сигналтек и Т8. Получится ли объединить и всех других участников рынка? Сомнительно. Впрочем, посмотрим.

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теги: общественные организации участники рынка Консорциум Телекоммуникационное оборудование

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