Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3

03.07.2020, MForum.ru

Авторитетный искатель утечек Эваном Бласс обнародовал некоторые подробности о смарт-часах Samsung Galaxy Watch3, включая сведения о версиях будущей новинки.

Ожидается, что 45-мм модель получит 5 вариантов. Черный вариант появится в корпусе из титана (только Bluetooth) или нержавеющей стали (версии как Bluetooth, так и LTE). Стальная версия Samsung Galaxy Watch3 будет доступна еще и в серебристом цвете. 41 мм версия смарт-часов появится только в стальном варианте в серебристом и бронзовом (золотом) цветах, при этом будут доступны версии как Bluetooth, так и LTE. По данным Эвана Бласса, цена новинки составит от $400 до $600, при этом самой доступным станет 41 мм версия с Bluetooth.