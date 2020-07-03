Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3

MForum.ru
03.07.2020,
Авторитетный искатель утечек Эваном Бласс обнародовал некоторые подробности о смарт-часах Samsung Galaxy Watch3, включая сведения о версиях будущей новинки.
Ожидается, что 45-мм модель получит 5 вариантов. Черный вариант появится в корпусе из титана (только Bluetooth) или нержавеющей стали (версии как Bluetooth, так и LTE). Стальная версия Samsung Galaxy Watch3 будет доступна еще и в серебристом цвете. 41 мм версия смарт-часов появится только в стальном варианте в серебристом и бронзовом (золотом) цветах, при этом будут доступны версии как Bluetooth, так и LTE. По данным Эвана Бласса, цена новинки составит от $400 до $600, при этом самой доступным станет 41 мм версия с Bluetooth.
© Антон Печеровый,
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