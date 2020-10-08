eSIM: МегаФон продолжает подключать eSIM в тестовом режиме

08.10.2020, MForum.ru

МегаФон возобновил подключение eSIM. Так выглядит это по мнению абонентов, которые ранее столкнулись с отказом в подключении, а теперь смогли это сделать.

Стоит уточнить, что как таковой не было остановки продаж e-SIM в МегаФон. В сентябре, действительно можно было столкнуться с отказом в подключении, который в компании объясняли временным дефицитом. Но затем эти ситуации всякий раз решаются, благо с электронными носителями логистика существенно проще.

Важно также понимать, что МегаФон по-прежнему подключает eSIM не в регулярном коммерческом, а в тестовом режиме.

По слухам, объем выдачи eSIM зависит от квоты на число подключенных eSIM, установленной силовиками. Этим могут объяснятся и временные перебои в подключениях. Впрочем, это уже гипотезы, а не факты.

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теги: eSIM МегаФон