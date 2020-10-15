Open RAN: Саудовский оператор будет изучать Open RAN на опыте японской Rakuten

15.10.2020, MForum.ru

Saudi Telecom Company (STC) подписала соглашение о сотрудничестве с Rakuten Mobile. В рамках этого договора саудовский оператор надеется разобраться в перспективах использования подходов OpenRAN на своей сети.

Японская Rakuten Mobile, как известно, активно продвигает облачную концепцию организации мобильных сетей 5G. Месяцем ранее аналогичное соглашение с Rakuten подписала Telefonica, которую также интересует возможность поглубже познакомиться с Open RAN, не набивая собственных шишек. Интересно, когда МТС или другие российские операторы подпишут аналогичные соглашения? Или, как обычно, "мы пойдем другим путем"?

В STC заявляют, что "обдумывают проектирование своей инфраструктуры" с использованием платформы Rakuten Communications Platform, которую японский оператор рекламирует, как быстрый и простой способ перехода на облачные технологии.

Напомню, что Rakuten Mobile в начале 2020 года запустила услуги мобильной связи 4G на виртуализированной облачной инфраструктуре в Японии, а месяц назад добавила опцию поддержки 5G на базе Open RAN в свою платформу RCP. Возможность пользоваться тарифным планом с поддержкой 5G за 2980 иен в месяц ($28) беспокоит остальных операторов Японии, от серьезных проблем их пока что спасает ограниченный охват.

Не сказать, чтобы абонбаза Rakuten росла взрывным образом. К концу июня 2020 года, спустя 3 месяца после запуска, база достигла 1 млн подключений на тариф UN-LIMIT 4G. Это немного на фоне 183,5 млн мобильных клиентов NTT DoCoMo, KDDI и Softbank на конец июня. Запуск еще и 5G, скорее всего ускорит переток части абонентов к новому оператору, здесь многое будет зависеть от тех темпов, какими он будет расширять покрытие 5G.

По материалам: telecoms.com

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теги: Open RAN Япония Rakuten Саудовская Аравия