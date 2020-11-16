Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G

16.11.2020, MForum.ru

В базе данных Google Play Console появилась информация об аппаратной платформе смартфона Samsung Galaxy A42 5G. Ожидается, что «сердцем» этой новинки станет чипсет Snapdragon 750G.

В части остальных спецификаций речь идет о 6,6-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 720х1600 точек, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Возможная цена Samsung Galaxy A42 5G составит порядка 370 евро, информации о дате анонса пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации 91mobiles.com

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