Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване

17.11.2020, MForum.ru

За последнее время компания Samsung научилась выпускать отличные телефоны в начальном и среднем ценовом сегментах, успешно конкурируя с предложениями китайских компаний. В том числе в сегменте доступных 5G-смартфонов.

Пару месяцев назад компания представила Galaxy A51 5G, а месяц назад - Galaxy A42 5G. Устройство 6 Гб ОЗУ официально дебютировало на Тайване в прошлом месяце, а теперь покупателям из этой страны стал доступен Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ на борту. Новый вариант стоит 13 990 тайваньских долларов, что составляет около 490 долларов / 415 евро. Телефон доступен в трех различных цветовых решениях: черном, белом и сером. Основные спецификации Samsung Galaxy A42 5G включают в себя 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением FHD +, чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 1 Тб), QUAD-камеру (48+8+5+5 Мп), 20 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч. Информации о доступности Samsung Galaxy A42 5G на других рынках пока нет.