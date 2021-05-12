Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

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Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

12.05.2021, MForum.ru

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Под брендом Tecno состоялся анонс смартфонов серии Camon 17. Мероприятие прошло в Нигерии (бренд Tecno в Африке занимает лидирующие позиции), однако сам анонс был глобальным. Таким образом, появление новинок стоит ожидать и в России.

Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

Базовая модель, Tecno Camon 17, получила 6,6-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600x720 с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Helio G85, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (48 Мп основная, 2 Мп сенсор глубины, ИИ-сенсор), 16 Мп фронтальную камеру, дактилоскопический сенсор на задней панели и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена Tecno Camon 17 составит порядка $200.

Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

Tecno Camon 17P получила ряд улучшений – 6,8-дюймоый дисплей разрешением 2460x1080 точек (но частота обновления 60 Гц), QUAD-камеру с 64 Мп основным сенсором (плюс 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины, ИИ-сенсор), а дактилоскопический сенсор переместился на боковую грань. Ее стоимость эквивалентна $250.

Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

Топовая модель Tecno Camon 17 Pro базируется на MediaTek Helio G95, оснащена 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, тыловой камерой в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины и 2 Мп монохромный, а также 48 Мп фронтальной камерой. Мощность быстрой зарядки выросла до 25 Вт. Диагональ экрана Tecno Camon 17 Pro – 6,8 дюйма при разрешении 2460x1080 точек и частоте обновления 90 Гц. Также в активе этого смартфона присутствуют стереодинамики. Цена Tecno Camon 17 Pro - $330.

Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

Анонсы: Представлены смартфоны Tecno Camon 17, 17P, 17 Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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