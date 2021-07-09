Услуги: Билайн начинает предлагать услугу "Видеонаблюдение"

09.07.2021, MForum.ru

Пока что это пилотный проект, но поскольку спрос на данную услугу значительный, то если оператор все сделал правильно, услуга вскоре станет массовой.

Пока что воспользоваться предложением компании могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Краснодара. Желающие устанавливают видеокамеры и могут получать видеопоток как в режиме реального времени, так и в формате записи, сохраняемой в облаке в течение 7 дней.

Кому и для чего может быть полезна эта услуга?

Во-первых, клиентам, на попечении которых находятся пожилые родственники. Во-вторых, услуга актуальна для тех, кому приходится на время оставлять дома детей, либо домашних животных. Камера подключена к интернету, поэтому в любой момент можно подключиться к ней, чтобы посмотреть на то, что происходит внутри. Встроенные в камеру микрофон и динамик обеспечивают эффект "телеприсутствия", можно пообщаться с теми, кто находится дома по своего рода "селекторной связи". Также камера позволяет убедиться, что в доме все в порядке тем, кто находится в отъезде или на работе. Для камеры потребуется расположенная поблизости электророзетка, подключить ее к интернету поможет встроенный Wi-Fi.

Камера реагирует на движение в кадре, звуки - можно настроить систему так, что в ответ на такие события вам придет SMS.

Как воспользоваться?

Прежде всего, понадобится камера. Активировать ее можно в мобильном приложении "Видеонаблюдение Билайн", а затем подключить услугу. Также нужно быть клиентом "Домашнего Интернета" - услуги фиксированного ШПД Вымпелком. Камеру можно установить в любом подходящем помещении Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Саратовской области и Краснодарского края.

Цена вопроса

Камеру ivideon Cute можно купить, например, в Билайн (на сайте или собственном офисе компании) - за 3990 руб. оплатив ее целиком или в рассрочку. Абонентская плата составляет 300 рублей в месяц с сохранением архива записей зафиксированных событий (движение в кадре, звуки) за 7 дней, либо, если если хочется иметь постоянный архив непрерывной видеозаписи (длиной 7 суток), то цена услуги вырастет до 350 рублей в месяц.

Параметры камеры ivideon Cute: 120 градусов - угол обзора, разрешение 1280 х 960 точек, матрица 1.3 Мпикс, интерфейс - Wi-Fi. Можно купить также камеру для установки вне помещений - для дачи, например.

Наталья Братчикова, вице-президент по развитию конвергентного бизнеса Билайн:

«Видеонаблюдение Билайн» — это готовое решение, которое включает в себя цифровую HD-камеру с широким углом обзора и инфракрасной подсветкой для работы в ночное время, а также хранение записей в облачном архиве. Все видеозаписи хранятся в шифрованном виде и остаются доступными даже, если с самой камерой что-то случится. Вы сможете настроить оповещение о тревожных событиях (камера реагирует на звуки и движение) и удаленно управлять чувствительностью детекторов. HD-камера работает с интернетом любого провайдера. Наша новая услуга проста в подключении и применении — все события, происходящие в вашей квартире или квартире ваших родственников, теперь доступны в одном приложении».

Конкурентная среда

Услуги видеонаблюдения в более или менее похожем формате предлагают и другие участники рынка, прежде всего, компания Ростелеком. Впрочем есть аналогичные предложения и у других компаний, например, можно приобрести видеокамеру с услугой хранения записей в облаке. Есть и варианты, когда видеопоток с камеры направляется на установленный в той же или в другой квартире сервер (NAS). В этом случае, как правило, не придется платить абонплату.

Опасно ли пересылать видеопоток из своей квартиры куда-то в облако? Кто сможет его увидеть? Теоретически такая опасность стремится к нулю. По крайней мере до того, как вы кого-то всерьез не заинтересовали.

Билайн с запозданием выходит на рынок видеонаблюдения, с другой стороны пик спроса на эту услугу еще не пройден.

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