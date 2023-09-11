Видеонаблюдение: В Кировской области МегаФон организовал интеллектуальное видеонаблюдение за лесом

MForum.ru

Видеонаблюдение: В Кировской области МегаФон организовал интеллектуальное видеонаблюдение за лесом

11.09.2023, MForum.ru

HD-видеокамеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях в 10 локациях области и действуют в режиме онлайн. Платформа позволяет оперативно выявлять пожары, при их обнаружении - возгорании или задымления система подает сигнал диспетчеру.

 

 

Камеры обеспечивают круговой обзор, как и сопутствующее оборудование, они выдерживают перепады температуры от -50 C до +50 C. Высота установки - вплоть до 100 м, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Камеры оснащены 33-кратным оптическим увеличением, что позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 м, зачастую, еще на этапе задымления.

Система видеоаналитики позволяет отличать бытовые задымления, например, дым из трубы котельной или печной трубы от пожаров.

«В рамках соглашения с Кировской областью мы успешно реализовали первый в регионе проект противопожарного видеонаблюдения. Наши специалисты провели комплекс работ “под ключ”: от поставки оборудования и программного обеспечения до обучения диспетчеров и технического обслуживания. Такой подход обеспечит безопасность наших лесов – зелёных легких планеты, сохранит лесных обитателей, имущество граждан, предотвратит экономические потери в сельском и лесном хозяйствах», - рассказал Алексей Женихов, директор МегаФона в Кировской области.

Видеокамеры установлены в Верхнекамском, Вятскополянском, Котельничском, Оричевском, Слободском, Уржумском, Юрьянском районах. С помощью системы мониторинга диспетчеры смогут контролировать несколько десятков тысяч квадратных километров лесов Кировской области.

За 1.5 месяца с момента установки, камеры уже выявили 4 лесных пожара, причем на сравнительно ранней стадии, что упрощает борьбу с ними, поскольку работа начинается пока площадь пожара в 5.5 раз меньше, чем средняя площадь обнаружения лесных пожаров традиционным способом.

У МегаФона накопился уже немалый опыт цифровизации в лесной отрасли, видеонаблюдение за лесами организовано в Ленобласти, Смоленской, Псковской, Тверской, Саратовской и Свердловской областях, а также в нацпарке "Бузулукский бор" на территории Оренбургской и Самарской областей.

Аналогичные услуги в России предоставляет также МТС.

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теги: видеонаблюдение МегаФон лес лесное хозяйство леса

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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