Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально

12.08.2021, MForum.ru

Завершают парад новинок от Samsung наушники Galaxy Buds 2. Новинка позиционируется как устройство, обеспечивающее премиальный звук за счет системы активного шумоподавления умеющей убирать фоновые шумы.

Также поддерживается режим Ambient Sound с тремя режимами, позволяющими слышать звуки окружающего мира не снимая наушники. Время работы Samsung Galaxy Buds 2 от одной зарядки – 5 часов, за счет кейса ко времени автономной работы добавляется еще 15 часов. Если активное шумоподавление не использовать – автономность вырастает до 29 часов. Цена устройства – 10 990 рублей.