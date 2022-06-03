Анонсы: Tecno Spark 9 Pro представлен официально

03.06.2022, MForum.ru

Портфолио компании Tecno пополнил смартфон Spark 9 Pro. Новинка представляет собой устройство среднего класса на базе чипсета Helio G85 и 6,6-дюймовый дисплеем разрешением FullHD+с частотой обновления 90 Гц.

В каплевидном вырезе экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представлена 48 Мп сенсором и двумя вспомогательными сенсорами разрешением 2 Мп. Объем ОЗУ – 4 или 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

ОС - Android 12 с интерфейсом Tecno HiOS 8.6. Tecno Spark 9 Pro выпускается в цветах Quantum Black, Burano Blue, Holy White и Hacker Storm. Цены и доступность еще не подтверждены. Изначально смартфон будет доступен на нескольких рынках в Африке, а затем начнется глобальное развертывание.