Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч

20.06.2022, MForum.ru

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В начале этого месяца Tecno представила Spark 9 Pro с такими ключевыми функциями, как дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Helio G85 и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Следующая новинка серии Spark получила индекс 9T.

Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч

Спецификации Tecno Spark 9T включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц и 8 Мп камерой в круглом вырезе, чипсет MediaTek Helio G37, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), строенную тыловую камеру в конфигурации с основным 13 Мп сенсором и вспомогательными сенсорами разрешением 2 Мп, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Однако мощность зарядки всего 10 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

Новинка уже появилась на рынке Нигерии, где ее цена составляет $188/$211 за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти, соответственно. Купить аппарат можно в 4 цветах - Atlantic Blue, Turquoise Cyan, Iris Purple и Cocoa Gold.

© , по информации gizmochina.com, MForum.ru

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