Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ

MForum.ru
18.07.2022,
Компания Tecno дополнила семейство Spark моделью Spark 9. Новинка представляет собой бюджетный смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением HD+, но с поддержкой частоты обновления 90 Гц.
Основой аппаратной платформы стал чипсет Helio G37 дополненный 6 Гб ОЗУ, которую можно расширить еще 5 Гб виртуальной памяти. Таким образом, суммарный объем ОЗУ составит 11 Гб.
Тыловая камера Tecno Spark 9 сдвоенная, разрешение основного сенсора – 13 Мп. Также на задней панели разместился дактилоскопический сенсор. Емкость АКБ – 5000 мАч, данных о маскимальной мощности зарядки не приводится.
ОС - Android 12 с пользовательским интерфейсом HiOS. На индийском рынке купить Tecno Spark 9 можно будет за 9499 рупий, начиная с 23 июля.
© Антон Печеровый,
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