Анонсы: Realme Buds Air 3S TWS – TWS-наушники за $30

07.09.2022, MForum.ru

Последней новинкой стали Realme Buds Air 3S TWS, занявшие в модельном ряду производителя позицию над Buds Air 3 Neo, но ниже Buds Air 3.

Buds Air 3S оснащены 11-миллиметровыми динамиками из жидкого силикона с тройным титановым покрытием в каждом наушнике и поддерживают Dolby Atmos и индивидуальную настройку эквалайзера. Они поставляются с тремя парами силиконовых ушных вкладышей (маленькие, средние и большие) для пассивного шумоподавления и имеют дизайн с 4 микрофонами для шумоподавления на основе искусственного интеллекта при вызовах. У них также есть силиконовые амбушюры, обеспечивающие надежную посадку в ушах, поэтому они не выпадут, когда вы едете или бегаете на улице.

Остальные особенности Realme Buds Air 3S включают режим с низкой задержкой 69 мс, возможность подключения Bluetooth 5.3 и водонепроницаемость IPX5. Они также поддерживают сенсорное управление и оснащены функцией подключения двух устройств, которая позволяет быстро переключаться между двумя сопряженными устройствами.

В каждом наушнике Buds Air 3S установлен аккумулятор емкостью 43 мАч, который может обеспечить до семи часов воспроизведения музыки без подзарядки и 16 часов в режиме разговора. В сочетании с футляром для зарядки, с его аккумулятором емкостью 460 мАч — вы можете получить еще 23 часа воспроизведения звука.

Зарядный чехол имеет порт USB-C и поддерживает Dart Charge. Realme заявляет, что для полной зарядки чехла с наушниками внутри требуется два часа, а для зарядки наушников — час. Быстрое пополнение в течение 10 минут обеспечивает до пяти часов воспроизведения.

Realme Buds Air 3S предлагаются в цветах Bass Black (черный) и Bass White (белый). Они стоят 2499 индийских рупий (30 долларов США / 30 евро) и поступят в продажу в Индии с 14 сентября через официальный сайт Realme, Amazon.in и основные каналы.