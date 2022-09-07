Анонсы: Realme Buds Air 3S TWS – TWS-наушники за $30

MForum.ru
07.09.2022,
Последней новинкой стали Realme Buds Air 3S TWS, занявшие в модельном ряду производителя позицию над Buds Air 3 Neo, но ниже Buds Air 3.
Buds Air 3S оснащены 11-миллиметровыми динамиками из жидкого силикона с тройным титановым покрытием в каждом наушнике и поддерживают Dolby Atmos и индивидуальную настройку эквалайзера. Они поставляются с тремя парами силиконовых ушных вкладышей (маленькие, средние и большие) для пассивного шумоподавления и имеют дизайн с 4 микрофонами для шумоподавления на основе искусственного интеллекта при вызовах. У них также есть силиконовые амбушюры, обеспечивающие надежную посадку в ушах, поэтому они не выпадут, когда вы едете или бегаете на улице.
Остальные особенности Realme Buds Air 3S включают режим с низкой задержкой 69 мс, возможность подключения Bluetooth 5.3 и водонепроницаемость IPX5. Они также поддерживают сенсорное управление и оснащены функцией подключения двух устройств, которая позволяет быстро переключаться между двумя сопряженными устройствами.
В каждом наушнике Buds Air 3S установлен аккумулятор емкостью 43 мАч, который может обеспечить до семи часов воспроизведения музыки без подзарядки и 16 часов в режиме разговора. В сочетании с футляром для зарядки, с его аккумулятором емкостью 460 мАч — вы можете получить еще 23 часа воспроизведения звука.
Зарядный чехол имеет порт USB-C и поддерживает Dart Charge. Realme заявляет, что для полной зарядки чехла с наушниками внутри требуется два часа, а для зарядки наушников — час. Быстрое пополнение в течение 10 минут обеспечивает до пяти часов воспроизведения.
Realme Buds Air 3S предлагаются в цветах Bass Black (черный) и Bass White (белый). Они стоят 2499 индийских рупий (30 долларов США / 30 евро) и поступят в продажу в Индии с 14 сентября через официальный сайт Realme, Amazon.in и основные каналы.
© Антон Печеровый,
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