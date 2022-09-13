ШПД: ТМТ Консалтинг представила оценки рынка ШПД

MForum.ru
13.09.2022,
Если коротко - это "спящий" рынок, где ничего не происходит месяцами и кварталами. Количество абонентов ШПД (сегмент частных лиц) по итогам 2q2022 - 34,9 млн (+0.03% кк), проникновение услуги - 61%, в деньгах рынок оценивается в 38,5 млрд руб. (+0,3% кк). Изменение ARPU - 1 рубль за квартал, до 368 руб.
Топ-4 интернет провайдеров по итогам 2q2022 обеспечивают услугами 67% абонбазы B2C. Среди провайдеров также никаких существенных подвижек нет. Небольшой рост показала МТС (+33 тыс абонентов, +0.8%). Небольшое сокращение (-14 тыс абонентов, -0.5%) показал ВымпелКом.
Если сравнивать, например, с итогами 3q2021 по числу абонентов, то опять же можно констатировать отсутствие существенных изменений - разве что Ростелеком потерял 1%, а ВымпелКом получил 1%. И более - никаких изменений за 9 месяцев.
Если посмотреть отдельно на московский рынок, здесь проникновение достигает более 90%, совокупная абонбаза - 4.4 млн пользователей, в деньгах - 4,3 млрд руб. Крупнейшие участники рынка - МТС (МГТС), Ростелеком, ВымпелКом и Акадо, доля «прочих» достигает 21% в абонентах и 23% в деньгах.
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теги: телеком ШПД широкополосный доступ оценки ТМТ Консалтинг
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