B2B: Корпоративная инфраструктура компании Новосибирскэнергосбыт переехала в облако билайн - DataFort

01.11.2022, MForum.ru

Билайн бизнес и компания DataFort (принадлежит ВымпелКом) обеспечили миграцию корпоративной инфраструктуры компании АО "Новосибирскэнергосбыт" в облако DataFort в рамках "цифровой трансформации" бизнеса энергосбытового предприятия.

Как сообщает билайн бизнес, миграция позволила предприятию сэкономить в расходах на ИТ, поддержать высокий уровень доступности сервисов и бесперебойную работу высоконагруженных систем, кроме того, миграция, как ожидается, позволит снизилось время вывода на рынок новых цифровых продуктов.

Ранее энергетики делали ставку на собственные вычислительные мощности, но столкнулись с тем, что для решения задачи повышения уровня доступности ИТ-систем до 99,982% предпочтительнее будет облачное решение.

Команда билайн бизнес и DataFort обеспечила поддержку миграции "под ключ", процесс занял менее полугода, причем работы по переносу сервисов прошли практически незаметно для пользователей, как то и должно быть.

Бирюков Олег, директор корпоративного бизнеса региона Восток: «Перенос ИТ-инфраструктуры в облако – это возможность перераспределить финансовую модель в сторону операционных затрат, снизить расходы, а также, что особенно актуально в текущий момент, обеспечить бесперебойную работу систем и повысить их отказоустойчивость. Переход на облачные решения гарантирует высокую доступность онлайн-сервисов — компания может масштабировать ресурсы и сохранять стабильность работы даже при пиковых нагрузках, например, когда клиенты массово передают показания счетчиков».

пресс-релиз ВымпелКом

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теги: #Новосибирская область #Вымпелком #облачные услуги #билайн бизнес