Развитие сетей: МегаФон модернизировал базовые станции в Новокиевском Увале Амурской области

MForum.ru
01.03.2023,
МегаФон завершил модернизацию сети в селе Новокиевский Увал Мазановского района, где проживает около 4 тысяч жителей. Запущены дополнительные слои LTE, что позволило поднять средние скорости мобильного интернета до 20 Мбит/с. Обеспечивается поддержка VoLTE.
«В этом году мы уже модернизовали порядка 20 базовых станций и улучшили голосовую связь в 15 населенных пунктах области. Такие инвестиции в развитие телеком-инфраструктуры региона помогают амурчанам быстрее решать рабочие и бытовые задачи и проводить свободное время с большим комфортом и разнообразием. Мы видим, что сельчане с каждым днем все более активно используют цифровые возможности, которые дает стабильный скоростной интернет», – рассказал директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.
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теги: развитие сетей Амурская область МегаФон
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