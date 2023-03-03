Развитие сетей: МТС о модернизации сети LTE в Новосибирске

MForum.ru
03.03.2023,
МТС сообщает о завершении модернизации сети LTE в Первомайском районе города. По данным оператора, по итогам проведенных работ скорости мобильного интернета в густонаселенных и строящихся жилищных массивах Весенний и Березовый, выросла на 25%.
Первомайский район - третий по площади в Новосибирске. В Весеннем и Березовом жилых массивах района обновлено телеком-оборудование.
«Рад сообщить, что новые скорости мобильного интернета получили жильцы «Весеннего» и «Березового» - больших массивов, где проживает треть населения Первомайки. В основном это молодые семьи, и мы наблюдаем, как большинство из них активно используют цифровые сервисы. Для комфортной передачи данных мы провели модернизацию оборудования, что позволит жителям и новоселам этих микрорайонов сохранить доступ в интернет привычно быстрым и комфортным даже при увеличившейся нагрузке на сеть», — отметил технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.
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теги: Новосибирская область развитие сетей МТС
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