Развитие сетей: Мобильный интернет в научных кластерах Новосибирска стал быстрее на треть

MForum.ru

Развитие сетей: Мобильный интернет в научных кластерах Новосибирска стал быстрее на треть

13.03.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что провела рефарминг и увеличила скорость мобильного интернета в наукоградах Новосибирской агломерации в среднем на 30%. Обновление сети по данным оператора затронуло более 94 тысяч человек в Академгородке, Кольцово и Краснообске.

 

 

Скорость мобильного интернета LTE выросла в в многоэтажных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и НИИ всех трех наукоградов Новосибирска. По данным МТС, ликвидированы "белые пятна" в новых жилмассивах и коттеджных локациях, отдаленных от базовых станций.

«В этом году мы уделили пристальное внимание локациям с активно растущим потреблением цифрового контента – в зону ускорения попали Академгородок, Кольцово и Краснообск. Наши наукограды - средоточие крупных институтов, био- и технопарков, а также наукоемких производств, где современные технологии необходимы для внедрения инновационных решений. Кроме того, наукограды «молодеют» и прирастают новыми современными комплексами, жители которых активно используют онлайн-сервисы, и мы можем теперь предоставлять им хорошие скорости даже в вечерние часы. Эффект от рефарминга можно сравнить с расширением автомобильной дороги, когда с добавлением полос увеличивается её пропускная способность», – отметил технический директор филиала МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

В целом, МТС в 2022 году провела рефарминг в 35 регионах России. В 2023 году оператор обещает завершить работы по обновлению сетей еще в 13 регионах.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей МТС Новосибирская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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