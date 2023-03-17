Информационная безопасность: ВымпелКом запускает облачный файрвол на базе китайского решения Sangfor

MForum.ru
17.03.2023,
Вопросы информационной безопасности сейчас выходят на первый план все для большего числа компаний. Курс на цифровизацию немало тому способствует. Компания beeline cloud сообщает о запуске услуги сетевой защиты на базе межсетевого экрана нового поколения (NGFW - Next-Generation Firewall) от китайской компании Sangfor. ВымпелКом работает с Sangfor по сервисной модели.
Что могут получить пользователи новой услуги?
Дочерняя компания оператора, оказывающая облачный сервис, обещает комплексную защиту сети клиента на уровнях L2-L7 (уровни модели взаимодействия открытых систем), а также доступ к арсеналу функций безопасности, включая такие востребованные функции, как защита веб-приложений, потоковый антивирус, фильтрацию системы унифицированных адресов электронных ресурсов (URL), средства обнаружения и предотвращения вторжений и т.п.
Поддерживается двухфакторная аутентификация пользователей на основе клиента удаленного доступа и криптографических протоколов Sangfor Easy Connect, а также решения российской компании Multifactor. Любопытно, что проверка осуществляется либо с помощью приложения Multifactor, либо через Telegram.
Облачная реализация позволяет повысить уровень защищенности без капитальных вложений и расходов на специально обученный персонал. Доступность сервиса гарантируется в соответствии с SLA, обеспечивается круглосуточная техподдержка силами специалистов beeline cloud.
Егор Бигун, руководитель по развитию ИБ-сервисов в beeline cloud:
«Мы начали изучать азиатский рынок ИТ-решений, в том числе и продукты компании Sangfor, в 2021 году. Это позволило включить межсетевой экран нового поколения от Sangfor в пул наших облачных решений кибербезопасности. Продукт особенно хорошо показал себя во время тестирования системы предотвращения вторжений, а также при подключениях удаленных пользователей к облачной инфраструктуре по технологии удаленного доступа с использованием криптографических протоколов».
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теги: Sangfor Вымпелком облачные услуги информационная безопасность beeline cloud китайское ПО
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