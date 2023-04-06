Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч

06.04.2023, MForum.ru

Tecno Mobile выпустила для рынка Африки еще одно устройство линейки Spark 10. Напомню, ранее уже были представлены Spark 10, Spark 10 5G и Spark 10 Pro. Новое устройство, Tecno Spark 10C, предназначено для удовлетворения потребностей пользователей, которым нужен смартфон по доступной цене.

Tecno Spark 10C оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+ IPS разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Он базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти 4 или 8 ГБ, объемом встроенной памяти – 128 ГБ.

Tecno Spark 10C получил 16-мегапиксельную двойную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру со вспышкой для селфи. Новинка работает на операционной системе Android 12 с оболочкой HiOS 8.6. За автономность Spark 10C отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Также в активе Spark 10C присутствуют два слота для SIM-карт с 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Он также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и слотом для карт памяти microSD.

Tecno Spark 10C доступен в трех цветах: мета-черный, мета-синий и мета-зеленый. В Африке он стоит около 170 долларов за модель 4 ГБ + 128 ГБ. Ожидается, что Spark 10C также появится на других рынках, включая Индию, в ближайшие недели.