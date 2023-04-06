Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч

06.04.2023, MForum.ru

Tecno Mobile выпустила для рынка Африки еще одно устройство линейки Spark 10. Напомню, ранее уже были представлены Spark 10, Spark 10 5G и Spark 10 Pro. Новое устройство, Tecno Spark 10C, предназначено для удовлетворения потребностей пользователей, которым нужен смартфон по доступной цене.

Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч

Tecno Spark 10C оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+ IPS разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Он базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти 4 или 8 ГБ, объемом встроенной памяти – 128 ГБ.

Tecno Spark 10C получил 16-мегапиксельную двойную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру со вспышкой для селфи. Новинка работает на операционной системе Android 12 с оболочкой HiOS 8.6. За автономность Spark 10C отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Также в активе Spark 10C присутствуют два слота для SIM-карт с 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Он также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и слотом для карт памяти microSD.

Tecno Spark 10C доступен в трех цветах: мета-черный, мета-синий и мета-зеленый. В Африке он стоит около 170 долларов за модель 4 ГБ + 128 ГБ. Ожидается, что Spark 10C также появится на других рынках, включая Индию, в ближайшие недели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru

09.01. [Новости компаний] Розница: Китайское наступление / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 09:56 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Хабаровский край. МегаФон] МегаФон расширил покрытие 4G в Хабаровском крае 06 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон модернизировал существующую ...
Сегодня 08:34 ABloud Тема: M&A (15.08.2011)
[Покупка бизнесов. МТС] МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 5 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, ...
Вчера 18:05 ABloud Тема: Стартапы и работа с ними (05.02.2022)
[Стартапы и работа с ними. ВымпелКом] билайн провел Pitch Day, посвященный HR Tech и EdTech 5 апреля 2023 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru - билайн провел очередной Pitch Day, на ...
Вчера 16:57 ABloud Тема: Москва, Московский регион (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Развитие сетей. Московский регион. МТС] МТС улучшила связь на хордовых автомагистралях Москвы 05 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
Вчера 08:08 ABloud Тема: Приморский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Приморский край. МегаФон] МегаФон в два раза увеличил скорость интернета в Хрустальном 04 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор выполнил модернизацию сети ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: