Покупка бизнесов: МТС купила долю в СКАУТ-КР

28.04.2023, MForum.ru

МТС приобрела 51% акций ООО "Проектная среда", которая входит в ГК "СКАУТ - Корпоративные решения". Приобретенная компания специализируется на разработке и интеграции телематических решений для управления коммерческими автопарками, эти решения известны на рынке под названием fleet management.

Как это часто делает МТС, компания СКАУТ-КР продолжит работать как самостоятельный бизнес в периметре МТС, сохранив команду основателей и персонал.

В МТС ожидают, что это усилит позиции МТС на рынке IoT за счет пополнения линеек продуктов B2B-продуктами в вертикали "Транспорт и геонавигация". У СКАУТ-КР есть решения для крупных корпоративных автопарков, повышающих экономическую эффективность их бизнеса. Компания располагает собственной SaaS-платформой SKAI.

«Сделка позволит интегрировать уникальную платформу SKAI, разработанную «СКАУТ-КР», в продуктовые решения МТС по мониторингу транспорта, маршрутизации и планирования, контроля безопасности движения и потребления топлива, чтобы предоставить нашим клиентам новые сервисы лидерского класса в федеральном масштабе. Сейчас рынок fleet-менеджмента в России после ухода ряда западных игроков сильно фрагментирован, но по различным оценкам в ближайшие пять лет он должен вырасти вдвое до 26 миллиардов рублей. Эти факторы дают нам возможность занять лидерские позиции на рынке управления корпоративными автопарками, особенно в таких отраслях как грузовые перевозки, ТЭК, пищевая индустрия, фармацевтика», - отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

К сервисам компании подключено более 30 тысяч транспортных средств, число крупных клиентов - около 70. Среди продуктов - те, которые нацелены на базовый мониторинг, повышение экономичного вождения, контроль топлива, повышение безопасности вождения, включая решения на основе видеоаналитики.

пресс-релиз МТС

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теги: покупка бизнесов МТС СКАУТ-КР IoT

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