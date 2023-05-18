Развитие сетей: МТС о развитии сети в Амурской области - станция Поздеевка

18.05.2023, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной модернизации сети на железнодорожной станции Поздеевка Амурской области. По заявлению компании, вдвое выросли доступные абонентам скорости мобильного интернета не только на станции, но также в расположенных поблизости селах Верхнебелое и Новороссийка. Таких улучшений удалось добиться за счет "обновления телеком-оборудования" и проведенного рефарминга частот.

Поздеевка – крупный логистический центр, где хранится и отгружается зерно, главный образом соя. На территории села расположены крупные зернохранилища, зерносушильная установка, лаборатория по исследованию сельскохозяйственного сырья и транспортный комплекс для грузовых и железнодорожных перевозок.

В Амурской области сеть LTE МТС использует частоты 1800 МГц, 2.5 и 2.6 ГГц. У МегаФон, кроме частот 1800 МГц и 2.5 ГГц, задействованы также 2100 МГц, 800 МГц и 900 МГц. У Вымпелкома сеть LTE использует 2100 МГц и 1800 МГц.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Амурская область

--