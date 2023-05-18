Развитие сетей: МТС о развитии сети в Амурской области - станция Поздеевка

MForum.ru
18.05.2023,
МТС сообщает о проведенной модернизации сети на железнодорожной станции Поздеевка Амурской области. По заявлению компании, вдвое выросли доступные абонентам скорости мобильного интернета не только на станции, но также в расположенных поблизости селах Верхнебелое и Новороссийка. Таких улучшений удалось добиться за счет "обновления телеком-оборудования" и проведенного рефарминга частот.
Поздеевка – крупный логистический центр, где хранится и отгружается зерно, главный образом соя. На территории села расположены крупные зернохранилища, зерносушильная установка, лаборатория по исследованию сельскохозяйственного сырья и транспортный комплекс для грузовых и железнодорожных перевозок.
В Амурской области сеть LTE МТС использует частоты 1800 МГц, 2.5 и 2.6 ГГц. У МегаФон, кроме частот 1800 МГц и 2.5 ГГц, задействованы также 2100 МГц, 800 МГц и 900 МГц. У Вымпелкома сеть LTE использует 2100 МГц и 1800 МГц.
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теги: МТС развитие сетей Амурская область
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