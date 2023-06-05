Облачные сервисы: Провайдер облачных сервисов beeline cloud провел ребрендинг

05.06.2023, MForum.ru

Облачные сервисы сейчас в фокусе внимания, спрос на них растет и в билайне провели ребрендинг своего направления beeline cloud, выделив "облачный суббренд".

Зачем компании тратятся на ребрендинг?

Как правило, ребрендинг - это желание компании подчеркнуть, что в ее жизни накопилась критическая масса изменений, что хочется подчеркнуть новым обликом. Применительно к нашему случаю, поставщик IT и облачных услуг beeline cloud, накопил достаточную экспертизу в области облачных технологий, ИБ и Big Data. Это один повод, который вряд ли кто-то на рынке готов оспорить. Второй повод - под "зонтик" beeline cloud с декабря 2021 года входит также компания DataFort. Это еще более усилило объединенную команду. Так что поводов для проведения ребрендинга было больше чем один.

Одновременно с ребрендингом, в компании решили скорректировать позиционирование. Особый акцент сделан на безопасности. В частности, компания представляет свое направление, как secure service provider - безопасный облачный провайдер. Это, по задумке, должно просматриваться и в новом визуальном стиле (он должен прокинуть мостики от технологии к искусству). Отсылки к искусству отвечают также креативной визуальной концепции "сохраняем самое ценное".

В рамках ребрединга запущен новый корпортивный сайт: https://cloud.beeline.ru/ . Для его оформления выбран стиль ASCII-графики. По задумке это означает сочетание лаконичного и технологичного стилей, но мне такой подход показался несколько архаичным.

В реализации ребрендинга принимало участие агентство CreativePeople.

пресс-релиз

В качестве бонус-трека - Youtube-ролик компании, посвященный ребрендингу:

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теги: ребрендинг билайн ВымпелКом облачные сервисы beeline cloud

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