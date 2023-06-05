Развитие сетей: МТС обеспечила интернет 4G/LTE в Свободном Амурской области

MForum.ru
05.06.2023,
МТС сообщает о запуске быстрого интернета в микрорайоне Алексеевский в городе Свободный. В зоне покрытия - 24 многоквартирных дома, где, благодаря проведенным работам, скорость мобильного интернета выросла в 1.5 раза. Кроме многоквартирных жилых домов, число которых постепенно вырастет до 42 многоэтажек, в зоне покрытия оказались строящиеся детский сад и школа, а также поликлиника.
Ранее МТС развернула новое оборудование в северной части Свободного, где превалирует малоэтажная застройка с высокой плотностью, а также в пригородном поселке Юхта-3.
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теги: развитие сетей МТС Амурская область
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