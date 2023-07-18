Развитие сетей: МТС модернизировала сеть в Амурской области - Свободный

18.07.2023, MForum.ru

За счет модернизации сети МТС в северном и центральном районах города Свободный, где идет активное строительство жилья и других объектов.

По данным оператора, мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен в северной части города, включая кварталы с высокой плотностью малоэтажной застройки в районе Прокатного переулка, улиц Парниковая, Управленческая, Подгорная, Мастерская.

«С начала года уже установлено шесть новых базовых станций в центральной и северной частях города, а также на подъезде к Свободному в пригородном селе Юхта-3», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

пресс-релиз Вымпелком

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теги: МТС развитие сетей Амурская область

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