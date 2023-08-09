Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Амурской области - Свободный

09.08.2023, MForum.ru

МегаФон развивает сеть 4G/LTE в Амурской области - сегодня оператор сообщил о новых базовых станциях LTE, построенных на территории строительной площадки Амурского газохимического комплекса в городе Свободный.

Амурский газохимический комплекс - сооружаемое в Амурской области производство полиэтилена и полипропилена. Новые базовые станции нарастили зону покрытия связью 4G/LTE и расширили емкость существующей сети.

«Сеть 4G позволяет совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на всей территории комплекса, а это сотни гектаров. После завершения строительства предприятия телеком-инфраструктура может стать базой для внедрения современных технологий на газохимическом комплексе», – рассказал директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.

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теги: МегаФон Амурская область развитие сетей

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