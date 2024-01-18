Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - покрытие LTE выросло в 7 районах

18.01.2024, MForum.ru

МТС за декабрь 2023 года обеспечила покрытием LTE еще 20 тысяч жителей 11 населенных пунктов региона в 7 районах Нижегородской области.

Для этого МТС строила новые базовые станции LTE и перераспределяла под LTE частоты, которые ранее использовались слоями сети других стандартов. Лидером по количеству базовых станций, претерпевших апгрейд, стал Выксунский округ: жители трех сел - Нижняя Верея, Верхняя Верея и Чупалейка - расширили возможности использования современных сервисов экосистемы МТС. Также высокоскоростной интернет пришел в село Гагино и поселок Баронский Гагинского округа, деревню Заболотное Сокольского округа, деревню Лаптево Павловского округа, село Суроватиха Дальнеконстантиновского округа, курортный поселок Зеленый город и рабочие поселки Тоншаево и Тонкино.

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теги: МТС развитие сетей Нижегородская область

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