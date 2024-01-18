Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - покрытие LTE выросло в 7 районах

MForum.ru
18.01.2024,
МТС за декабрь 2023 года обеспечила покрытием LTE еще 20 тысяч жителей 11 населенных пунктов региона в 7 районах Нижегородской области.
Для этого МТС строила новые базовые станции LTE и перераспределяла под LTE частоты, которые ранее использовались слоями сети других стандартов. Лидером по количеству базовых станций, претерпевших апгрейд, стал Выксунский округ: жители трех сел - Нижняя Верея, Верхняя Верея и Чупалейка - расширили возможности использования современных сервисов экосистемы МТС. Также высокоскоростной интернет пришел в село Гагино и поселок Баронский Гагинского округа, деревню Заболотное Сокольского округа, деревню Лаптево Павловского округа, село Суроватиха Дальнеконстантиновского округа, курортный поселок Зеленый город и рабочие поселки Тоншаево и Тонкино.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Нижегородская область
--
Публикации по теме:
14.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - в Заволжье компания нарастила емкость сети LTE и подняла скорости мобильного интернета / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Геоаналитика. ВымпелКом проанализировал - откуда прилетали туристы в Астрахань / MForum.ru
30.12. [Новости компаний] MVNO: Партнерские проекты - ТинькоффМобайл добавил 18 регионов за счет инфраструктуры МТС / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей / MForum.ru
15.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком рассказал о развитии сети в Нижегородской области / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 получат 7 лет программной поддержки / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 12R замечен в базе данных NBTC / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru