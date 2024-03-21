Анонсы: Infinix Note 40 Pro+ 5G получил собственный чип управления питанием Cheetah X1

MForum.ru
21.03.2024,
Новая серия Note 40 от Infinix может похвастаться большими AMOLED-дисплеями с частотой 120 Гц (большинство из них изогнуты) и камерами с разрешением 108 Мп (большинство из них с оптической стабилизацией изображения). Все новинки поддерживают проводную быструю зарядку и совместимы с новой системой магнитной беспроводной зарядки компании, причем она совместима с специальным чехлом.
Infinix Note 40 Pro+ 5G оснащен процессором Dimensity 7020, 6-нм процессором с двумя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами A55 с частотой 2,0 ГГц. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти, которую можно удвоить с помощью виртуальной оперативной памяти.
На передней панели Infinix Note 40 Pro+ 5G расположен изогнутый AMOLED-дисплей, боковые стороны которого наклонены под углом 55°. Это 10-битная панель с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и пиковой яркостью до 1300 нит с высокочастотным ШИМ-регулированием яркости 2160 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass, кроме того Infinix включает в комплект поставки защитное стекло из закаленного стекла.
Infinix Note 40 Pro+ 5G оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 Мп с оптической стабилизацией изображения и трехкратным зумом в сенсоре (но без поддержки записи видео 4К). Два других модуля на борту — 2-мегапиксельные. Разрешение сэлфи-камеры составляет 32 Мп.
В этой модели Infinix с гордостью представляет Cheetah X1, свой первый чип управления питанием собственного производства. Он контролирует как зарядку, так и функции безопасности. Максимальная мощность быстрой зарядки – 100 Вт.
Аккумулятор емкостью 4500 мАч заряжается до 50% всего за 12 минут и рассчитан на 1600 циклов зарядки. Зарядки в течение 5 минут должно хватить на 3 часа игры или почти 7 часов воспроизведения видео.
Также есть беспроводная зарядка на 20 Вт. Это не совсем Qi 2, но Infinix разработала систему магнитной зарядки, получившую название MagKit. Он включает в себя беспроводное зарядное устройство и беспроводной блок питания и может работать как с чехлом (особой конструкции), так и без него. Также новинка поддерживает обратную проводную и беспроводную зарядку.
Для игр полезна технология Bypass Charging 2.0, которая подает питание непосредственно на материнскую плату (минуя батарею), что помогает телефону охлаждаться на 4,5°C. Также отметим стереодинамики от JBL, которые работают с тактильной обратной связью по оси X, обеспечивая полное погружение.
Для охлаждения Infinix Note 40 Pro+ 5G получил большую испарительную камеру (3753 мм²) и графитовый лист, которые в совокупности снижают температуру чипсета на 7°C.
Класс защиты устройства –IP53 (защита от брызг, он выдерживает дождь). Выпускаться новинка будет в двух цветовых вариантах. Вариант Vintage Green имеет зеленую заднюю панель из кожзаменителя и золотые акценты (корпус и выступ камеры). Obsidian Black отказывается от кожзаменителя в пользу текстуры черного мрамора. Цена новинки – от $310.
© Антон Печеровый,
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