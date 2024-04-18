Анонсы: Pura 70 и Pura 70 Pro представлены официально

18.04.2024, MForum.ru

Компания Huawei переименовала свою серию P в Pura. О Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra мы рассказали в предыдущей новости, а сейчас рассмотрим две оставшиеся модели – Pura 70 и Pura 70 Pro.

Pura 70 Pro оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2844 x 1260 точек. Эта панель поддерживает переменную частоту обновления 1–120 Гц, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 1440 Гц и пиковую яркость 2500 нит. Для защиты дисплея в телефоне используется стекло Kunlun второго поколения, которое, как сообщается, повышает устойчивость к падению на 100%.

Pura 70 оснащен чуть меньшим 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2760 x 1256. Для защиты экрана также применяется стекло Kunlun второго поколения.

Pura 70 Pro оснащен чипом Kiron 9010 (преемником Kirin 9000s), Pura 70, как сообщается, оснащен версией Kirin 9000S с пониженной тактовой частотой, называемой Kirin 9000S1. В программной части устройства работают под управлением HarmonyOS 4.2.

Pura 70 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Телефон также поддерживает обратную беспроводную зарядку мощностью 20 Вт.

Huawei Pura 70 оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 7,5 Вт. Оба смартфона поддерживают спутниковую связь.

Pura 70 Pro оснащен основным сенсором размером 1/1,3 дюйма разрешением 50 МП, переменной диафрагмой F1,4–F4,0 и оптической стабилизацией изображения. Второй сенсор – 48 Мп сенсор с макротелеобъективом с 35-кратным увеличением и диафрагмой F2.1. Механизм XD Motion помогает телефону снимать быстродвижущиеся объекты. Макрокамера может фокусироваться на расстоянии до 5 см. Третий сенсор – сверхширокоугольный, разрешением 12,5 МП и диафрагмой F2.2.

Система камер Pura 70 состоит из основной камеры разрешением 50 МП с переменной диафрагмой F1,4–F4,0 и оптической стабилизацией изображения, перископического телеобъектива с сенсором 12 МП и сверхширокоугольной камеры 13 МП с диафрагмой F2,2.

Серия Huawei Pura 70 уже доступна для продажи в официальных магазинах компании в Китае.

Huawei Pura 70 поставляется в трех различных конфигурациях: 12+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ и 12 ГБ+1 ТБ по цене 5499 юаней (~760 долларов США), 5999 юаней (~830 долларов США) и 6999 юаней (~967 долларов США), соответственно.

Huawei Pura 70 Pro также поставляется в трех различных конфигурациях: 12+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ и 12 ГБ+1 ТБ по цене 6499 юаней (~898 долларов США), 6999 юаней (~967 долларов США) и 7999 юаней (~1105 долларов США), соответственно.