Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - проведена модернизация сети к летнему сезону

MForum.ru
13.06.2024,
По данным оператора, пропускная способность сети увеличена в селах Великий Враг и Архангельское Шатковского округа, деревне Мошкино Городецкого округа, селах Чистое Чкаловского округа, Богородское Сергачского округа, Полховский Майдан Вознесенского округа, Глухово Дивеевского округа и Сеченово.
В результате проведенных работ технические специалисты смогли подготовить сеть к сезонному росту мобильного трафика и увеличить скорости мобильного интернета до 30%.
Покрытие LTE МТС появилось в селе Воздвиженское Воскресенского округа, деревне Истомино Балахнинского округа и селе Новодмитриевка в городском округе Выкса, куда LTE пришло впервые.
«Ежегодно в летний период мы наблюдаем миграцию мобильного трафика из города в область, где помимо постоянных жителей, проводят свой отпуск и выходные горожане. Поэтому в преддверии нового дачного сезона мы точечно усиливаем емкость и расширяем покрытие сети с учетом возрастающей нагрузки, чтобы нижегородцы могли комфортно отдыхать и при этом иметь доступ к привычным цифровым сервисам, включая обмен тяжелыми файлами, доступ к онлайн-играм, аудио- и видеоконтенту и видеосвязи», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
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теги: МТС развитие сетей Нижегородская область
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